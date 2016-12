איפה אוכלים בסילבסטר 2016?

סילבסטר במקס ברנר

כל הסניפים יקושטו במאות בלונים אדומים לבנים, נרות, אווירה מעומעמת ומוסיקה שקטה ברקע לחוויה הכי רומנטית. לקראת חצות תחל הספירה לאחור ומיד לאחר מכן אנו מזמינים אתכם למוד קצבי עד אור הבוקר.



למי שיחגוג בערב אינטימי בבית מוזמן להגיע מבעוד מועד לחנות השוקולד בה נציע מגוון מארזים חדשים ומיוחדים כמתנה מיוחדת לערב הסילבסטר.



תפריט ערב הסילבסטר של 'מקס ברנר' כולל 3 ארוחות שרינג במחירים מיוחדים:



שרינג תותים זוגי - 94 שקלים:

מנת טעימות זוגית הכוללת:

• וופל תותי פרוטי - וופל בלגי יחיד עם קצפת טרייה, תותים טריים ושברי שוקולד לבן של מקס.

• מגדל שכבות פאדג' שוקולד- עם גנאש שוקולד לבן, תותים טריים וזילוף של שוקולד חלב.

• שאנטי תותים שוקולד לבן- מנה מתוקה בשכבות של שוקולד לבן עם שמנת (גנאש), תותים טריים, קראמבל עוגיות , שברי שוקולד לבן וקצפת טרייה.

• כדור גלידה וניל עם שוקולד חלב.

• מבחנה של שוקולד לבן חם.



FIRST FOOD THEN CHOCOLATE - ארוחה זוגית מלאה - 199 שקלים:

בערב הסילבסטר בלבד נציע ללקוחותינו ארוחה זוגית מלאה הכוללת: 2 מנות אוכל מכל תפריט הערב ומנה מתוקה זוגית מתפריט ה-SHARING לבחירה בין:

• פונדו שוקולד זוגי - גריל מרשמלו, פירות טריים, נשיקות מרנג, מיני מאפינס, קוביות וופל בלגי, שני דיפים של שוקולד טהור חלב/לבן/מריר.

• CELEBRATION - חגיגה של שלושה וופלים בלגיים: וופל בננה ספליט וקצפת, וופל שוקולד צ'יפס ונוגט ובפלה עם קצפת וכדור גלידה חלב/לבן/מריר/וניל. מוגשים עם כדורי וופל שוקולד קראנצ'י, סלט פירות ושוקולד חם מעל.

• SHARING שוקולד - מנת טעימות זוגית הכוללת וופל בננה ספליט וקצפת, מיני סופלה שוקולד, מיני קרפ שוקולד ונוגט, מיני מילקי מקס עוגיות, כדור גלידה לבחירה, פונדו עם דיפ של שוקולד חלב/לבן/מריר, גריל מרשמלו, נשיקות מרנג, פירות טריים ושוקולד חם מעל.

• SHARING תותים - מנת טעימות זוגית הכוללת: וופל תותי פרוטי עם קצפת ושברי שוקולד לבן, מגדל שכבות שוקולד בראוניז עם גנאש שוקולד לבן ותותים, מיני שאנטי תותים, גלידת וניל ומבחנה של שוקולד לבן חם.

2 משקאות קאווה / יין.



DESSERT FOR TWO - מנת טעימות לזוג + שתייה - 129 שקלים:

• מנת SHARING תותים.

• 2 משקאות קאווה / יין.

סילבסטר בשרונה

המסעדות והברים במתחם שרונה יחגגו בהמון אירועים שונים:





1. ויסקי בר מוזיאון - וויסקי איכותי, קוקטיילים מפתיעים, אוכל נהדר, והופעה של מיכל שפירא - שתבצע את הלהיטים הגדולים של איימי ווינהאוס. על רחבת הריקודים ינצח ה DJ קובי סקה.

2. מולי בלומס: חגיגת סליבסטר החל מהשעה 12:00 בצהריים של שבת 31.12 ועד אחרון הלקוחות, מנות שף מיוחדות מהמטבח האירי, בירות כיד המלך וצ'ייסרים בעשרה שקלים בלבד.



3. טייסטינג רום - השנה בטייסטינג רום יתחילו את הסילבסטר בארוחה מוקדמת עם ספיישלים מפנקים לדוגמא: אספרגוס צלוי, הולנדז, ביצה רכה ובוטרגו,אנשובי ענק, סלט קלמרי חריף ועוד ממטבחו של השף דניאל אלבלק בליווי :שמפניה , קאווה ועוד מבחר יינות משגע. הארוחה תתקיים בין 18-23, בקומת המרתף.

כמו כן מתוכננת מסיבה ב2 מפלסים בטייסטינג רום בשיתוף הקטרינה בר , כאשר במרפסת העליונה המקורה והמחוממת תתחיל המסיבה החל מהשעה 21:30 עם Dj



4. Omri soffer - mainstrean & electro ובמרתף החל מ23:00 ינגן DJ Akabul - techno הכניסה למסיבה תהיה בתשלום בשני מסלולים 120 ו-180 שקלים אשר יעניקו שתיה חופשית לאורך כל המסיבה.



5. בר קתרינה -המערה של קתרינה בר צופנת סוד מיוחד לסילבסטר, משקה קוקטייל מיוחד ומלהיב סודי לערב זה, רק להגיע ולגלות, די.ג'י טכנו ידוע שינגן מוסיקה אל תוך הלילה ועוד הפתעות לשנה החדשה.



6. פיאצה רוסטיקו - תפריט מיוחד מהמטבח האיטלקי המשובח של פיאצה רוסטיקו אלכוהול והרבה אווירה איטלקית לשנה החדשה.



7. ברנז'ה - מסעדת ברנז'ה חוגגת סילבסטר כמיטב המסורת במסיבת חורף בכל שלושת הקומות של המסעדה עם מוסיקה מגניבה, אנשים יפים, תפריט ספרדי מיוחד, מנות שף, אלכוהול וסנגריות חמות ועוד הפתעות.



8. ז'אז'ו בר - בז'אז'ו מארחים את להקת זעלוק, בשל הביקוש מתחילים לחגוג יום אחד קודם ומפנקים אתכם ביום נוסף של חגיגות השנה החדשה. מהרו הזמינו מקומות בו נתחמם עם ההרכב זעלוק ונגיש כיף של תוספות חגיגיות מהבר ומהמטבח.



9. ביר גארדן - ערב סילבסטר שחיתות בביר גארדן שרונה, חוגגים סילבסטר מושחת, חבית של 5 ליטר בירה למרכז שולחן, כוסות יחיד של 3 ליטר בירה, מגשי שחיתות מהים והיבשה, מגשי ענק לחלוק עם חברים של פירות ים או ממבחר הנקניקיות הגדול שמציעים הביר גארדן.



10. קלארו - ארוחת השף של רן שמואלי לערב הסילבסטר תציע תפריט מיוחד ואלכוהול איכותי.



11. קפה נמרוד - 1+1 על כל האלכוהול בערב הסילבסטר עד אחרון הלקוחות.

אמסטרדם פרייז

רשת הצ'יפס ההולנדי אמסטרדם פרייז שהחלה בחודש שעבר לשווק נקניקיות בסגנון הולנדי כתוספת למנת צ'יפס או בלחמנייה מציעה ללקוחותיה צ'ייסר חינם וויסקי, וודקה או עראק.

לאלה שיעדיפו שלא להפריז בשתייה חריפה, מציעה אמסטרדם פרייז תוספת של רוטב נוסף לבחירה בחינם על כל מנת צ'יפס.

ג'ירף

מסעדות ג'ירף מקבלות את פני השנה האזרחית החדשה עם תפריט אלכוהול מיוחד, ובו סנגרייה חמה ומתובלת, קוקטיילים סמוקים ובירה ורודה (הוגרדן רוזה).

כדי להמתיק את השנה החדשה יגישו בג'ירף גם פבלובת תותים חגיגית, העשויה ממרנג רך ועדין, קצפת, גלידת וניל, רוטב תותים תוצרת בית, ופרוסות תותים טריים.

מסעדת קלאש

המסעדה החדשה במלון Nyx חוגגת את ערב השנה החדשה במסיבה והופעה חגיגית.



מסעדת Clash תלבש חג לקראת מסיבת ערב השנה החדשה ותארח את להקת "חגית והגלעדים", הרכב קאברים המשלב בין ישן לחדש, במגוון להיטי קאנטרי, סול, פופ ורוק.

תפריט ערב הסילבסטר הוא תפריט בן עשר מנות ראשונות (מתוכן שתי מנות ספיישל), ועשר מנות עיקריות (מתוכן שתי מנות ספיישל) וארבעה קינוחים (אחד ספיישל). בנוסף, נרקחו שלושה קוקטיילים מיוחדים וזוגיים עבור ליל השנה החדשה.



לאורח ינתן מינימום של 250 שקלים ולו הבחירה מתוך שלל המנות.

מנות לדוגמא: שקדי עגל צרובים בחמאה מזוקקת ועלי מרווה על תבשיל ריבולטה עשיר ורוטב דמי גלאס, קוקי סאן ז'אק על קרם חיטה מעושנת, פנצ'טה, תרד תורכי, ארטישוק ירושלמי ורוטב ציר בקר עשיר, טלה גלילי - טרין טלה על תבשיל כרישה ועגבניות צלויות, שומר בגריל ודמי גלס טלה

החגיגה לא פוסחת גם על הקינוחים: Pretty in Pink- New Year Special - פנקוטה קסיס, קראמבל טחינה, טוויל שומשום שחור, שערות חלווה, אוכמניות טריות וספוג שחור.