תמונת כריך הנקניקיה שמשגעת את אוסטרליה

התמונה הזו זכתה למאות שיתופים, ולזעמם של גולשים רבים שלא הבינו מדוע צריך להתייחס למאכל המסורתי בכזה חוסר כבוד משווע ובהיפסטריות מוגזמת.

אנדי פארק, עיתונאי מקומי ברשת ABC, אף הגדיל לעשות וכתב "זהו יום עצוב להיות אוסטרלי".

This is indeed a sad day to be Australian. pic.twitter.com/7XL8WkJXcN