סופר פוד: קפה פטריות הוא מזון העל החדש

Ready to take on the world ?? with these sweet instant-drinkable-medicinal-superfoods ??????????praise tha mushrooms ??#medicinalmushrooms #foursigmatic #reishi #chaga #cordyceps #superfoods #mushroomcoffee #mushrooms #heal #plantpower #energy #fuel #antistress #antioxidants #nourish #nerd

A photo posted by Janelle Smart (@janelle.smart1) on Jan 29, 2017 at 3:33pm PST